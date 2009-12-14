Промвиробництво в жовтні в Європі знижувалося

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. У жовтні 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 0,6% порівняно із вереснем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з жовтнем 2008 року у жовтні 2009 року промислове виробництво знизилось на 11,1% в зоні євро та на 10,2% в ЄС-27.

У жовтні 2009 року порівняно з вереснем 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 0,3% в обох зонах. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 1,2% в зоні євро та на 0,8% в ЄС-27, товарів нетривалого використання знизилось на 1,6% в зоні євро та на 1,2% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів не змінилось в єврозоні та знизилось на 0,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 1,4% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

У жовтні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із вереснем зареєстровано в Фінляндії (2,2%), Болгарії (2,1%), Нідерландах та Польщі (по 0,6%).

Найбільше зниження продемонстрували Словенія (-3,2%), Ірландія (-2,8%) та Німеччина (-1,8%).

У жовтні 2009 року порівняно з жовтнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 6,8% в єврозоні та на 7,0% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 12,4% в єврозоні та на 12,0% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 3,5% в єврозоні та на 2,9% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 16,3% в єврозоні та на 15,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 14,9% в єврозоні та на 12,4% в ЄС-27.

У жовтні 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із жовтнем-2008 в усіх країнах-членах, крім Ірландії, де приріст становив 2,01%, та Польщі, де приріст становив 1,1%.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-20,9%), Фінляндії (-19,1%) та Словенії (-18,4%).

У вересні 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 0,2% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27 порівняно із серпнем-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.