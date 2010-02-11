У Берліні відкрився ювілейний кінофестиваль

Київ. 11 лютого. УНІАН. У Берліні з демонстрації фільму китайського режисера ВАНГА Куанана ”Apart Together” розпочинає свою роботу 60-й міжнародний кінофестиваль.

В основній конкурсній програмі візьмуть участь 20 фільмів. Вперше за останні п`ять років за головні призи Берлінале боротиметься і російська картина ”Як я провів цього літа”, яку зняв режисер Олексій ПОПОГРЕБСЬКИЙ, передає Лента.ру.

Найбільший інтерес глядачів і критиків з цілком зрозумілих причин викликає остання робота Романа ПОЛАНСЬКИ ”Безіменний автор”, що також бере участь в основному конкурсі. Сам режисер, який знаходиться в Швейцарії під домашнім арештом, не зможе взяти участі в кінофестивалі.

У рамках Берлінале відбудуться прем`єрні покази кількох голлівудських картин, зокрема, ”Проклятого острова” Мартіна СКОРСЕЗЕ, в якому головну роль виконав Леонардо ді КАПРИО. Актор і режисер будуть почесними гостями кінофестивалю, нарівні з іншими зірками кіно - Жераром ДЕПАРДЬЄ, Беном СТІЛЛЕРОМ, Жанною МОРО.

Журі ювілейного фестивалю очолює німецький режисер Вернер ХЕРЦОГ.

Берлінський кінофестиваль пройде з 11 по 21 лютого 2010 року. Закриє кінофорум картина японського режисера Йоджі ЯМАДІ ”About Her Brother”.