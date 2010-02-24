Янукович у Брюсселі проситиме ”дорожню карту” для скасування віз

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Одним з меседжів новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧ під час першого візиту до Брюсселя стане заклик надати Україні «дорожню карту» щодо скасування візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, виступаючи на семінарі «Україна після виборів», що проводиться у Європарламенті.

«Один з меседжів, який новий Президент привезе з собою, буде: допоможіть нам вільно почуватися в Європі», - сказав він.

Посол зазначив, що «дорожня карта» для переходу до безвізового режиму між Україною та ЄС є дуже важливими питанням для українців.

«Можливо, якраз зараз час запропонувати її («дорожню карту» – УНІАН) українцям», - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Брюссель 1 березня.

За даними джерел, близьких до керівництва ЄС, передбачається, що в ході поїздки відбудуться зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з президентом Європейської Ради Херманом ван РОМПОЄМ, президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН, а також президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.