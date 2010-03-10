Меркель не проти Європейського валютного фонду
Однак каже про необхідність санкцій
Брюссель. 10 березня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає, що Європейський валютний фонд може бути ефективним лише за умови наявності санкцій.
Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusines”, про це вона заявила 9 березня у Люксембургу після зустрічі зі своїм колегою Жан-Клодом ЮНКЕРОМ, який також є головою групи міністрів фінансів 16-ти країн-членів зони євро – Єврогрупи.
“Повинні бути санкції”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ, коментуючи плани Єврокомісії створити Європейський валютний фонд.
На її переконання, нинішня система, яка передбачає встановлення вимог до країн-членів ЄС щодо дефіцитів бюджетів та державних боргів не виправдала себе, оскільки на сьогодні 20 з 27-ми країн-членів ЄС вже вийшли з межі граничних дефіцитів бюджетів у 3% ВВП.
При цьому, за даними німецьких ЗМІ, Берлін, зокрема, вважає за можливим запропонувати застосовувати у вигляді санкцій припинення європейської фінансової допомоги на будівництво автодоріг чи підтримку фермерів, а також відкликання права голосу у країн-порушників.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія розглядає можливість створення Європейського валютного фонду для допомоги країнам-членам зони євро, що мають проблеми з дефіцитом бюджету.
Разом з пропозицією про створення Європейського валютного фонду, Комісія розроблятиме питання посилення координації економічної політики, а також покращення нагляду за країнами-членами.
Пропозиції планується підготувати до червня.