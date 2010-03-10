Єврокомісія представила нову стратегію боротьби з кліматчними змінами

Київ. 10 березня. УНІАН. Європейська комісія презентувала нову стратегію Європейського Союзу з боротьби проти змін клімату.

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, з розробкою документа ЄС намагається не втрачати часу після минулорічної Міжнародної Копенгагенської конференції та якнайшвидше зреалізувати домовленості у рамках тимчасової Копенгагенської угоди.

”Європейська комісія рішуче налаштована на використання нинішньої можливості для всесвітньої боротьби проти змін клімату”, - заявив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, коментуючи нову стратегію ЄС.

За його словами, стратегія, яку запропонувала Єврокомісія, має дати поштовх міжнародним перемовинам та залучити наших партнерів на цей шлях. ”Я звернуся до лідерів держав-членів ЄС, аби на наступному засіданні Європейської ради вони підтримали нашу пропозицію”, - додав він.

Єврокомісар у справах боротьби проти змін клімату Конні ГЕДЕҐАРД у свою чергу зазначила, що протидія змінам клімату може бути успішною лише завдяки залученню всіх головних світових гравців, відповідальних за забруднення атмосфери. Вона висловила сподівання, що на наступній міжнародній конференції у мексиканському Канкуні світові лідери дійдуть згоди щодо наступного рамкового договору. ”У Копенгагені світ мав унікальний шанс, але ним не скористався”, - сказала К.ГЕДЕҐАРД.

У цих умовах, на її думку, ЄС має показати конкретний приклад, стаючи найбільш екологічним регіоном у світі.

Стратегія, яку представила Єврокомісія, пропонує ЄС швидко виконувати тимчасову Копенгагенську угоду (Copenhagen Accord), зокрема щодо якнайшвидшої фінансової підтримки країнам, що розвиваються. Водночас ЄС мусить продовжувати тиснути на інших великих забруднювачів для укладання юридично зобов’язального міжнародного договору, що має замінити Кіотський протокол.

Комісія наполягає на включенні тимчасової Копенгагенської угоди до переговорних текстів ООН щодо майбутнього міжнародного договору (нині тимчасова угода формально все ще не є частиною рішень ООН).

ЄС також заявляє про свою готовність підписати новий міжнародний договір зі зменшення викидів уже на наступній зустрічі в мексиканському Канкуні, що відбудеться наприкінці цього року.