ЄС посилить співпрацю з країнами Чорного моря у захисті природи

Брюссель. 16 березня. УНІАН. ЄС хоче посилити співпрацю з країнами Чорного моря в охороні навколишнього середовища.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йшлося сьогодні на відкритті міністерської конференції, під час якої планується схвалити рішення про започаткування природоохоронного партнерства в рамках Стратегії ЄС для Чорного моря (Black Sea Synergy).

“Чорне море належить всім нам, ми живемо навколо нього, і ми поділяємо відповідальність за його стан”, - заявив у своїй промові, оприлюдненій на початку конференції, комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища, Ласло КОВАЧ.

Комісар висловив переконання в необхідності співпраці з країнами Бухарестської конвенції (Конвенція 1992 року про охорону Чорного моря від забруднення, підписана в Бухаресті – УНІАН).

Державний секретар з питань сільського та водного господарства головуючої в ЄС Іспанії Жозе Пюксе РОКАМОРА у своїй промові зазначив, що управління береговими зонами є одним з ключових пріоритетів в роботі із захисту навколишнього природного середовища.

“Проблеми ерозії, вирубки лісів, якості води... Йдеться саме про ті ресурси, які ми зараз активно втрачаємо”, - сказав він, говорячи про пріоритети природоохоронного партнерства в рамках Стратегії для Чорного моря.

Міністр з питань охорони навколишнього природного середовища Румунії Ласло БОРБЕЛІ у своїй вступній промові зазначив, що Єврокомісія може частково профінансувати окремі проекти з охорони навколишнього середовища в регіоні Чорного моря. Крім того, свій внесок, на його думку, можуть внести і міжнародні фінансово-кредитні установи.

“Думаю, ми визначимося з проектами, і зможемо почати реалізовувати їх в наступному році... Але найголовніше – добитися схвалення меморандуму про взаєморозуміння та сформувати керівний комітет нашої структури”, - сказав румунський міністр.

За підсумками сьогоднішньої конференції планується схвалити спільне комюніке.