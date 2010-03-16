«Nord Stream» зібрав 3,9 млрд. євро для першої фази проекту

Москва. 16 березня. УНІАН. Консорціум «Nord Stream» спільно з акціонерами - ВАТ «Газпром», BASF/Wintershall GMBH, E.ON Ruhrgas AG і N.V. Nederlandse Gasunie - оголосив про успішне завершення залучення фінансування для першої фази проекту газопроводу через Балтійське море.

Як повідомили УНІАН в прес-службі консорціуму, загальний обсяг коштів, залучених в рамках першої фази, становить 3,9 млрд. євро, що дає можливість приступити до укладення першої лінії газопроводу за графіком - у квітні 2010 року.

Згідно з діючою структурою фінансування, акціонери інвестують 30% від загальної вартості проекту, відповідно до розміру їх часток: Газпром - 51%, BASF/Wintershall GMBH - 20%, E.ON Ruhrgas AG - 20%, N.V. Nederlandse Gasunie - 9%. Інші 70% - зовнішнє фінансування банків. У фінансуванні проекту беруть участь 26 банків. В організації фінансування беруть участь агентства експортного кредитування SACE і HERMES, а також надається підтримка в рамках програми незв`язаного гарантування позик Німеччини. Гарантії агентств експортного кредитування в рамках першої фази покривають приблизно 3,1 млрд. євро. Крім того, близько 800 млн. євро залучено як синдикований кредит без гарантій експортно-кредитних агентств. До залучення фінансування для другої фази консорціум «Nord Stream» приступить в 2010 році.

Повідомляється, що на першому етапі збору заявок про надання фінансування кредитори в сукупності запропонували на 60% більше коштів, ніж залучена проектом «Nord Stream» сума в 3,9 млрд. євро. Фінансовими консультантами компанії «Nord Stream» виступають «Royal Bank of Scotland», «Commerzbank» і «Sociйtй Gйnйrale».

Управляючий директор «Nord Stream» Маттіас ВАРНІГ зазначив, що досвід першої фази фінансування продемонстрував, що інвестори розглядають «Nord Stream» як чудову інвестиційну можливість.

«Успішне завершення першої фази фінансування говорить про активну підтримку проекту, який забезпечить Європі ще один важливий маршрут постачань природного газу. Проект розвивається за графіком: будівництво розпочнеться в квітні поточного року, а перші постачання газу до Європи - в 2011 році», - сказав М.ВАРНІГ.

У свою чергу голова правління компанії «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що завершення першої фази залучення фінансування - це найважливіша віха в реалізації проекту «Nord Stream», яка демонструє його перехід до стадії практичної реалізації. «Проект посилює співпрацю в області енергетики між Росією і Європою, яка триває вже 40 років. «Газпром» радий бути частиною проекту, який забезпечить стабільні постачання російських енергоносіїв до Європи на багато десятиліть вперед», - сказав він.

За інформацією консорціуму, укладення першої лінії газопроводу «Nord Stream» почнеться в квітні 2010 року, коли до роботи приступить трубоукладочне судно «Castoro Sei». Трубоукладач «Solitaire» підключиться до роботи у вересні 2010 року. Відповідно до графіка, будівництво першої лінії буде завершено в 2011 році; будівництво другої паралельної лінії почнеться в 2011 році і завершиться в 2012 році.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) повинен поєднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччині. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема Естонія і Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів кубометрів газу на рік буде побудовано до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.