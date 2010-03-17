Польща в 2009 році збільшила недопуск іноземців на 60%

Варшава. 17 березня. УНІАН. Прикордонна служба Польщі торік не впустила в країну близько 27 тисяч іноземців, що майже на 60% більше показників попереднього року.

За даними польських прикордонників, якими володіє УНІАН, Прикордонна служба Польщі в 2009 році не випустила з країни також близько 700 поляків, що на 10% більше показників попереднього року.

Серед іноземців прикордонники не впустили 26,9 тис. чоловік та близько ста не дозволили залишити польську територію.

Крім цього, за даними прикордонної статистики, в минулому році затримано майже 3,6 тис чоловік, які намагалися нелегально перетнути польські кордони, 98% з яких були іноземцями, а 2% - громадянами Польщі. Найбільше осіб затримано у прикордонних районах з Німеччиною та Чехією (майже 950 та 700), а також на кордоні з Україною (935). На польсько-білоруському та польсько-російcькому кордоні затримано, відповідно, 245 та 190 осіб. Близько 140 та 80 чоловік затримано у прикордонних районах із Словаччиною та Литвою й по 100 - в авіа та морських пунктах пропуску. У самій Польщі затримано 170 чоловік.

У Прикордонній службі не уточнили, скільки чоловік із затриманих були громадянами України та інших держав.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році, який став першим від моменту входження Польщі до об`єднуючої 25 держав Шенгенської зони, польські прикордонники затримали майже 6 тисяч громадян за нелегальне перебування на польській території, близько половина з яких були громадянами України.

У 2007 році, коли було затримано близько тисячі українців-нелегалів (майже на 20% менше, ніж в попередньому році), та в 2006 р. частка затриманих українців серед усіх іноземців-нелегалів складала 30%.

Де-факто між Польщею та іншими країнами Шенгену з кінця 2007 року не існує прикордонного контролю, але працюють мобільні групи прикордонників, котрі роблять вибіркові перевірки.