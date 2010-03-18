Єврокомісія прогнозує покращення енергетичних відносин України та РФ

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Єврокомісія прогнозує покращення відносин між Росією та Україною в газовій сфері.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в інформаційному повідомленні Єврокомісії, розповсюдженому серед постійних представництв країн-членів ЄС, текст якого має УНІАН.

В інформаційному повідомленні зазначається, що у січні 2009 року за посередництва Європейської комісії “Газпром” та “Нафтогаз України” підписали нові угоди щодо постачання та транзиту газу, які фактично вивели ціни на газ для України та транзитні тарифи на ринковий рівень.

При цьому Єврокомісія звертає увагу на те, що, згідно з контрактами “Нафтогаз України” має оплачувати імпортований газ за попередній місяць до 6-го числа включно наступного місяця, інакше “Газпром” має право вимагати передоплату.

“Новий Президент, Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що хотів би звернутися до цих контрактів в контексті перегляду енергетичних відносин з Росією. Разом з тим, енергетичні відносини з Росією, скоріш за все покращаться, а “Нафтогаз” весь цей час був здатний здійснювати платежі вчасно (останній платіж здійснено 4 березня)”, - зазначається в інформаційному повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2009 року в результаті відсутності контрактів між Росією та Україною на постачання газу, Росія припинила постачання газу через українську газотранспортну систему. Внаслідок цього Європа не отримувала газ з 7 по 20 січня 2009 року. Росія відновила постачання газу після підписання контрактів.