Продажі нових авто в Європі у лютому зросли

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у лютому 2010 року зросли на 8,1% порівняно з лютим 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила у лютому 1000,754 тис.

В Західній Європі у лютому 2010 року було зареєстровано 949 093 нових автомобілів, або на 10,4% більше, ніж у лютому 2009 року. Не зважаючи на значне зниження продажів у Німеччини (-29,8%), інші великі ринки ЄС продемонстрували зростання: Франція - 18,2%, Італія – 20,6%, Великобританія – 26,4%, Іспанія – 47,0%.