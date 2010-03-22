ЄС готовий допомогти Україні, не підштовхуючи до вибору між ЄС та РФ

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Європейський Союз хоче допомогти Україні, не підштовхуючи її до вибору між ЄС та Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у дипломатичних колах, посилаючись на сьогоднішню дискусію міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо України.

«В Раді закордонних справ є консенсус про необхідність допомогти Україні, але не підштовхувати її до вибору між ЄС та Росією», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що ряд міністрів відзначали, що отримують “змішані” сигнали з Києва. Зокрема, за його словами, про це говорили міністри Болгарії, Польщі та Кіпру.

Разом з тим, за словами співрозмовника агентства, ряд міністрів звернули увагу на те, що Україна не зможе одночасно бути членом Митного союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю, і мати угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом.

В ході сьогоднішньої дискусії також порушувалося питання надання допомоги Україні у реформуванні її газового сектору.