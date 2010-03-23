Янукович привітав Баррозу з днем народження
10:32, 23 березня 2010Новини ЄС
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Президент Єврокомісії народився в 1956-му
Київ. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ з днем народження.
“Щиро зичу Вам, Ваша Високоповажносте, міцного здоров`я, наснаги та подальших успіхів у всіх починаннях”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави Української держави.
Він висловив сподівання, що особиста підтримка Ж.БАРРОЗУ допоможе зберегти і примножити динаміку розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.
Також В.ЯНУКОВИЧ підтвердив готовність до продовження відкритого і взаємовигідного діалогу з Ж.БАРРОЗУ.
*** Президент Єврокомісії народився 23 березня 1956 року у Лісабоні.
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