EBU оштрафувала Україну за створення проблем ”Євробаченню”

Київ. 23 березня. УНІАН. Європейська мовна спілка оштрафувала Національну телекомпанію України за затягування у поданні документів стосовно українського учасника цьогорічного “Євробачення”.

Про це повідомляється на офіційному сайті пісенного конкурсу “Євробачення”.

22 березня сплив термін, до якого необхідно подати визначений пакет документів стосовно участі у 55–му пісенному конкурсі “Євробачення” до Європейської мовної спілки (EBU), нагадується у прес-релізі.

Однак, констатують організатори конкурсу, Національна телекомпанія України повідомила, що на даний момент не готова надати повний комплект документів.

“У зв’язку з тим, що це є порушення встановлених правил проведення конкурсу, Консультативна група пісенного конкурсу “Євробачення” ухвалила рішення оштрафувати (НТКУ – УНІАН) на визначену суму, а також накладати додаткові штрафні санкції за кожні наступні дні, доки українська сторона не надасть необхідні документи до EBU”, - йдеться у повідомленні, в якому, водночас, не вказується сума штрафу.

Організатори конкурсу також зазначають, що НТКУ запевнила їх у виконанні вимог стосовно українського учасника “Євробачення” не пізніше понеділка, 29 березня.

Прим цьому, зауважили у Європейській мовній спілці, решта 38 країн-учасниць цьогорічного “Євробачення” вчасно та у повному обсязі виконали встановлені вимоги.

Як повідомляв УНІАН, на пісенний конкурс “Євробачення – 2010” від України поїде співачка Alyosha, яка виграла національний вибірковий тур 20 березня.

Але після детального аналізу пісні співачки “To be free” юристи і журі дійшли висновку, що пісня не відповідає вимогам Європейської мовної спілки.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення – 2010” відбудеться 29 травня у столиці Норвегії м. Осло.