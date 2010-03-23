Литвин хоче уникнення подвійного оподаткування з Ірландією

Київ. 23 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що для активізації економічної співпраці між Ірландією та Україною потрібне результативне завершення переговорного процесу, який триває між нашими країнами, щодо укладення конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна.

Про це голова ВР сказав у вівторок під час зустрічі з керівником групи міжпарламентських зв’язків з Україною Чарлі О`КОННОРОМ у рамках офіційного візиту до Ірландії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, В.ЛИТВИН також вважає, що цього року необхідно реалізувати перспективу підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ірландії про спрощення оформлення віз. Керівник українського парламенту зазначив, що вільне пересування громадян наших країн «важливо для молоді та підприємців і сприятиме реалізації планів нашого співробітництва».

Як повідомляв УНІАН, 23-24 березня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перебуває в Ірландії з офіційним візитом.

Програмою візиту передбачені зустрічі В.ЛИТВИНА з прем’єр-міністром Ірландії Браєном КОУЕНОМ та з міністром закордонних справ Ірландії Міхолом МАРТІНОМ.

Голова Верховної Ради України також, зокрема, зустрінеться з головою сенату парламенту Ірландії Петом МОЙЛАНОМ. У рамках офіційного візиту також відбудуться переговори В.ЛИТВИНА з головою партії «Фіне Гейл» Ендою КЕННІ та із заступником голови Лейбористської партії Майклом Д.ХІГГІНСОМ.