Скасуванню віз з Україною заважають внутрішні неузгодженості в ЄС?

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Леонід КОЖАРА вважає, що надання “дорожньої карти” Україні для скасування віз затримується лише через внутрішні неузгодженості в ЄС.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

“Ми розуміємо, що існують деякі неузгодженості в ЄС з цього питання., зокрема, ви знаєте після набуття чинності Лісабонської угоди встановлені певні правові процедури в ЄС, але правові традиції ще не встановлено”, - сказав депутат.

Разом з тим, за його словами, на сьогодні вже очевидно, що Україна має значний прогрес на шляху до безвізового режиму.

При цьому Л.КОЖАРА переконаний в тому, що у випадку швидкого надання “дорожньої карти” і швидкої реалізації її вимог в Україні, безвізовий режим з країнами ЄС може бути запроваджений вже в 2012 році.

Відповідаючи на запитання, чому українська влада і досі не спромоглася прийняти ряд рішень, які сприяли б скасуванню візового режиму, таких, як наприклад, запровадження паспортів з біометричними даними, депутат зазначив, що головним на сьогодні є той факт, що більше не має політичних застережень з боку ЄС щодо скасування віз для українців.

“Головне, що сьогодні немає ніяких політичних застережень для введення безвізового режиму. Ми говоримо сьогодні про те, що існують технічні застереження, які стосуються, як ви правильно кажете, нових бланків паспортів, порядку документації всередині України і так далі. Це всі питання, які Україна із введенням в дію “дорожньої карти” може вирішити”, - сказав Л.КОЖАРА.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Брюсселі відбулося 14-те засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС. У фінальному документі засідання сторони заявили про намір і надалі сприяти якнайшвидшому запровадженню безвізового режиму з Україною.