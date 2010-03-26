Механізм допомоги Греції буде застосований лише у випадку необхідності

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Механізм допомоги Греції, схвалений ЄС, буде застосований лише у випадку необхідності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив пізно ввечері 25 березня Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ по завершенню першого дня засідання Ради.

“Коли Греція відчує потребу у застосуванні такого механізму, вона повинна звернутися за спільною допомогою від країн зони євро та Міжнародного валютного фонду”, - сказав він.

За словами Президента Європейською Ради, механізм надання допомоги є дуже чітким. Він передбачає надання двосторонніх кредитів за участю МВФ лише як крайній захід у випадку неможливості залучити країною достатньо фінансових коштів на ринку. При цьому, застосування механізму здійснюється після оцінки ситуації в країні Європейським центральним банком та Єврокомісією одностайним рішенням країн-членів зони євро.

“Механізм є дуже чітким”, - наголосив Х.Ван РОМПОЙ.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів зони євро в рамках засідання Європейською Ради погодили декларацію, яка передбачає можливість надання Греції допомоги на загальну суму 22 млрд. євро. Механізм передбачає, що така допомога здійснюватиметься у вигляді двосторонніх кредитів з боку інших країн-членів зони євро та за участі МВФ, при цьому кредити матимуть домінуючу роль.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.

МВФ ніколи не залучався для допомоги країнам-членам зони євро з моменту запровадження європейської валюти.