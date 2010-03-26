ЄС очікує від Лівії скасування обмежень на в`їзд громадян

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Іспанії Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО сподівається, що Лівія найближчим часом скасує обмеження на в’їзд для європейців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конфернції по завершенню засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми задоволені зняттям Швейцарією обмежень на поїздки лівійців, і ми сподіваємося також, що обмеження для європейських країн будуть зняті”, - сказав іспанський прем’єр.

Він зазначив, що наступного тижня міністр закордонних справ Іспанії має відвідати Лівію, а також висловив сподівання, що відновлення дозволу на в’їзд для європейців – лише технічне питання.

Як повідомляв УНІАН, криза між Лівією та країнами Шенгенської зони розпочалася у середині лютого, коли Лівія заборонила в’їзд всім громадянам ЄС. Лівія зробила це після того, як Швейцарія запровадила “чорний список” зі 180 громадян Лівії, в’їзд яким до Швейцарії було заборонено, і який включав до себе прізвище керівника Лівійської революції Муамара КАДДАФІ, членів його родини, представників парламенту, уряду, спецслужб.

25 березня міністри закордонних справ Іспанії та Швейцарії погодили питання скасування обмежень Швейцарією.