У Брюсселі відбудеться засідання Ради з питань сільського господарства і рибальства ЄС

В ході засідання міністри планують, зокрема, схвалити висновки щодо покращення функціонування продовольчого ланцюга, обміняються думками щодо подальшого розвитку спільної сільськогосподарської політики в рамках нової європейської стратегії зростання та зайнятості, а також обговорять нову квартальну доповідь Єврокомісії щодо ситуації на молочному ринку.

Дата події: 29 березня 2010 року. Час початку: 11:00.