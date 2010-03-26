У Брюсселі відбудеться засідання Ради з питань сільського господарства і рибальства ЄС
23:26, 26 березня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують, зокрема, схвалити висновки щодо покращення функціонування продовольчого ланцюга, обміняються думками щодо подальшого розвитку спільної сільськогосподарської політики в рамках нової європейської стратегії зростання та зайнятості, а також обговорять нову квартальну доповідь Єврокомісії щодо ситуації на молочному ринку.
Дата події: 29 березня 2010 року. Час початку: 11:00.
Час початку: 11:00.
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