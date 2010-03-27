ЄС та Молдова узгодила більшу частину політичного розділу нової угоди
Пройшов другий раунд переговорів про асоціацію
Брюссель. 27 березня. УНІАН. ЄС та Молдова попередньо узгодили більшу частину політичної складової угоди про асоціацію.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Генерального директорату із зовнішніх відносин Єврокомісії Гуннар ВІГАНД.
“Ми попередньо узгодили більшу частину політичного розділу”, – сказав він по завершенню двох днів переговорів.
За його словами, йдеться, зокрема, про внутрішні реформи, попередження конфліктів та кризове управління.
Крім того, значного прогресу досягнуто в області юстиції, свободи та безпеки, зокрема, співпраці в області міграції та управління кордонами.
За словами представника Єврокомісії, потрібні подальші переговори в області боротьби із злочинністю, корупцією та “відмиванням” брудних грошей. Водночас, зазначив Г.ВІГАНД, певні затримки у переговорах з цих питань пов’язані з трактуванням окремих термінів.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Наталія ГЕРМАН відзначила значну схожість сторін у підходах до переговорів щодо нової угоди, а також звернула увагу на готовність Молдови продовжувати курс на необхідні реформи.
“Що дуже важливо, що в процесі дискусії ми думає про посилення можливостей наших інституцій”, - сказала вона.
Г.ВІГАНД також повідомив, що наступний раунд переговорів має відбутися у червні до засідання Ради співробітництва ЄС-Молдова.