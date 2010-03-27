ЄС та Молдова узгодила більшу частину політичного розділу нової угоди

Брюссель. 27 березня. УНІАН. ЄС та Молдова попередньо узгодили більшу частину політичної складової угоди про асоціацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Генерального директорату із зовнішніх відносин Єврокомісії Гуннар ВІГАНД.

“Ми попередньо узгодили більшу частину політичного розділу”, – сказав він по завершенню двох днів переговорів.

За його словами, йдеться, зокрема, про внутрішні реформи, попередження конфліктів та кризове управління.

Крім того, значного прогресу досягнуто в області юстиції, свободи та безпеки, зокрема, співпраці в області міграції та управління кордонами.

За словами представника Єврокомісії, потрібні подальші переговори в області боротьби із злочинністю, корупцією та “відмиванням” брудних грошей. Водночас, зазначив Г.ВІГАНД, певні затримки у переговорах з цих питань пов’язані з трактуванням окремих термінів.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Наталія ГЕРМАН відзначила значну схожість сторін у підходах до переговорів щодо нової угоди, а також звернула увагу на готовність Молдови продовжувати курс на необхідні реформи.

“Що дуже важливо, що в процесі дискусії ми думає про посилення можливостей наших інституцій”, - сказала вона.

Г.ВІГАНД також повідомив, що наступний раунд переговорів має відбутися у червні до засідання Ради співробітництва ЄС-Молдова.