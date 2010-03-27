ЄС та Молдова готуються до переговорів про ЗВТ

Брюссель. 27 березня. УНІАН. ЄС та Молдова планують розпочати переговори про зону вільної торгівлі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Генерального директорату із зовнішніх відносин Єврокомісії Гуннар ВІГАНД.

“Молдова має на сьогодні торгівельні переваги від ЄС. Однак проблема у торгівельних перевагах полягає в тому, що досить часто технічні стандарти, або продовольчі стандарти не досягнуті, відтак, фактично продукція країни не може потрапити на європейський ринок, тому ми пропонуємо провести переговори про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі”, - сказав він.

За словами Г.ВІГАНДА, для початку переговорів потрібно виконання кількох умов. З одного боку, Єврокомісія має отримати від Ради ЄС дозвіл на розширення мандату переговорів з тим, щоб угода про зону вільної торгівлі стала частиною угодою про асоціацію. З іншого боку, необхідно вивчити готовність Молдови до створення такої зони. Так, за словами представника Єврокомісії, Комісія направить владі Молдови спеціальний перелік запитань, що складатиметься з близько 200 запитань, і після отримання відповіді від міністерств економіки Молдови, направить до країни “дослідницьку” місію, мета якої – вивчити готовність Молдови до переговорів про зону вільної торгівлі.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ та євроінтеграції Молдов Наталія ГЕРМАН розповіла кореспонденту УНІАН, що питання економічного співробітництва залишаються основним викликом у відносинах між ЄС та Молдовою.

“Але ми бачимо великий градус схожості в наших поглядах та підходах”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 25-26 березня в Брюсселі відбувся другий раунд переговорів про угоду про асоціацію між Молдовою та ЄС.