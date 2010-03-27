Грищенко обговорив з комісаром ЄС Фюлє пріоритети співпраці

Київ. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, зустрівся з Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства і партнерства Стефаном ФЮЛЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, співрозмовники обговорили актуальний стан відносин Україна-ЄС та пріоритетні питання на найближчу перспективу: зокрема, продовження переговорів з Угоди про асоціацію, розробка „дорожньої карти” запровадження безвізового режиму на виконання домовленостей, досягнутих у ході візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя 1 березня ц.р.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що європейська інтеграція є першочерговим пріоритетом зовнішньої політики та внутрішніх реформ в Україні і наголосив на необхідності визнання перспективи членства України в ЄС у майбутній Угоді про асоціацію.

Глава зовнішньополітичного відомства України запросив С.ФЮЛЕ відвідати Україну 22-23 квітня 2010 року для продовження політичного діалогу.