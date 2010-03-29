У березні Індикатор бізнес-клімату зростав
18:19, 29 березня 2010Новини ЄС
0 0
Менеджери незадоволені лише залишками продукції на складах
Брюссель. 29 березня. УНІАН. У березні 2010 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати дванадцятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –0,32 проти –0,65 пункти у лютому.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зростання індикатору пояснюється передусім покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в наступні місяці та оцінок портфелю замовлень, а також оцінок експортного портфелю замовлень та оцінок виробництва в попередні місяці. Разом з тим, менеджери вважають недостатніми залишки продукції на складах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter