У березні Індикатор бізнес-клімату зростав

Брюссель. 29 березня. УНІАН. У березні 2010 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати дванадцятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –0,32 проти –0,65 пункти у лютому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатору пояснюється передусім покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в наступні місяці та оцінок портфелю замовлень, а також оцінок експортного портфелю замовлень та оцінок виробництва в попередні місяці. Разом з тим, менеджери вважають недостатніми залишки продукції на складах.