ЄС надасть Гаїті 1,2 млрд. євро на відновлення

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Європейський Союз надасть постраждалому від землетрусу Гаїті допомогу в 1,2 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, ця сума буде оголошена 31 березня на Міжнародній конференції донорів для Гаїті, яка відбудеться у Нью-Йорку.

Гроші від ЄС стануть значною частиною від необхідної для негайного відновлення Гаїті суми, визначеної в 3,8 млрд. дол. США.

Разом з тим, представники ЄС на конференції наголосять на необхідності довгострокової стратегії на наступні 10 років для завершення проектів з реконструкції країни після землетрусу. Загалом такі проекти оцінюються в 10 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, на конференції донорів ЄС представлятимуть Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, комісари ЄС з питань розвитку Андріс ПІБАЛГС та з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

В результаті землетрусу, що стався 12 січня на Гаїті, загинуло щонайменше 217 тис. осіб. Ще 1,2 млн. осіб залишилися без домівок.