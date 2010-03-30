Брюссель. 30 березня. УНІАН. ЄС та Україна погоджують перелік дій для подальшого розвитку відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, коментуючи підготовку до візиту в Україну комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЄ.

“Є розуміння, що С.ФЮЛЄ приїде не з порожніми руками, а з конкретними документами, які опрацьовуються зараз між нашим МЗС і відповідними генеральними директоратами”, - сказав він.

“Тобто, ми узгодимо щось на зразок погоджених дій, не для того, щоб потім це опублікувати, як план дій, а щоби зрозуміти, що робить ЄС і чому, що робимо ми і чому, яка мета цих погоджених дій, що ми маємо на виході, і який час: два тижні, чи два роки...”, - додав Посол.

Він зазначив, що йдеться не лише про питання надання Україні “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму, а про весь спектр відносин.

“С.ФЮЛЄ працює з усіма структурами Єврокомісії для того, щоб погодити це все і мати все на руках”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, С.ФЮЛЄ планує відвідати Україну 22-23 квітня цього року. Одна з цілей візиту – порівняти пріоритети щодо розвитку двосторонніх відносин.