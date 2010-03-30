До України приїде міністр закордонних справ Словаччини

Київ. 30 березня. УНІАН. У квітні відбудеться візит в Україну міністра закордонних справ Словаччини Мирослава ЛАЙЧАКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, така домовленість була досягнута під час зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з послом Словацької Республіки в Україні Паволом ГАМЖІКОМ.

Сторони обговорили сучасний стан та перспективи розвитку українсько-словацьких відносин. Співрозмовники розглянули графік найближчих двосторонніх візитів на високому і найвищому рівнях. Було домовлено про здійснення офіційних візитів у 2010 році в Україну, зокрема Президента Словаччини Івана ГАШПАРОВИЧА та міністра закордонних справ Словаччини М.ЛАЙЧАКА, який відбудеться вже в квітні.

Сторони погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу між двома країнами, а також посилення економічної складової українсько-словацької співпраці.

У цьому зв’язку наголошено на необхідності прискорення підготовки до проведення найближчим часом у Києві 2-го засідання Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.