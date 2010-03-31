Білорусь розпочне переговори з Україною про транспортування нафти

Варшава. 31 березня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО доручив уряду провести переговори з Україною стосовно використання нафтопроводу ”Одеса-Броди” для транспортування нафти в Білорусь.

Як повідомляє РАР, відповідне доручення О.ЛУКАШЕНКО дав першому віце-прем’єр-міністру Білорусі Володимиру СЄМАШКУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білоруси О.ЛУКАШЕНКО і Президент Венесуели Уго ЧАВЕС домовилися про організацію постачання венесуельської нафти до Білорусі. Країна змушена шукати можливості диверсифікації шляхів постачання нафти через збільшення Росією мита при постачанні своєї нафти на білоруські НПЗ.

Передбачається, що Венесуела в травні 2010 року поставить до Білорусі через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тонн, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тонн.

25 березня Надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛИХОВИЙ заявив, що Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу ”Одеса-Броди” для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Про можливості транспортування нафти в Білорусь із Венесуели через “Одеса-Броди” також заявляв експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.