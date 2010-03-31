Янукович хоче обговорити новий договір про безпеку в рамках ОБСЄ

Київ. 31 березня. УНІАН. Україна вважає організацію з безпеки та співробітництва в Європі «найбільш зручним майданчиком» для обговорення ініціативи щодо нового договору про колективну безпеку в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з головою ОБСЄ, державним секретарем – міністром закордонних справ Республіки Казахстан Канатом САУДАБАЄВИМ, що відбулася сьогодні у Києві.

«Ми готові взяти активну участь в обговоренні ініціативи президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА стосовно нового договору європейської безпеки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, українська сторона вважає, що ОБСЄ є «найбільш зручним майданчиком для таких дискусій».

«Ми також вважаємо, що дуже важливо визначити в даному документі гарантії безпеки держав, які добровільно відмовилися від ядерних арсеналів, також держав, які не входять як Україна в жодний воєнно-політичний блок», - заявив Президент України.

Як він також підкреслив, ще дуже важливим аспектом є базисне право держав на власний вибір засобів забезпечення своєї національної безпеки і національних інтересів.