Опозиційний уряд України відвідає Брюссель

Київ. 31 березня. УНІАН. Опозиційний уряд найближчим часом відвідає Брюссель для ознайомлення діяльності опозиційних урядів в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по закінченні засідання опозиційного уряду заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат з БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

«Візит відбудеться в рамках програми обміну», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, опозиційний уряд України ознайомиться, яким чином відбувається діяльність опозиційних урядів в Європі.

За словами С.СОБОЛЄВА, візит відбудеться до кінця поточної сесії.

У свою чергу екс-віце-прем`єр-міністр України Григорій ННЕМИРЯ уточнив, що поїздка делегації опозиційного уряду до Брюсселю відбудеться в рамках домовленостей з Європейською народною партією. "Цю делегацію очолюватиме Прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв", - повідомив він.