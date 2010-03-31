У лютому рівень безробіття в ЄС дещо зріс

Брюссель. 31 березня. УНІАН. У лютому 2010 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 10,0%, проти 9,9% у січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у грудні зріс до 9,6% проти 9,5% у січні-2010.

У лютому 2010 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (4,0%) та Австрії (5,0%).

Найвищий рівень безробіття у лютому-2010 спостерігався в Латвії (21,7%) та Іспанії (19,0%).

За даними Євростату, загалом у лютому не мали роботи 15,749 млн. осіб в єврозоні та 23,019 млн. – в ЄС-27.

У лютому 2009 року рівень безробіття в єврозоні становив 8,8%, в ЄС-27 – 8,3%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.