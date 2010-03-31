ЄС запроваджує нову систему контролю за рухом підакцизних товарів

Брюссель. 31 березня. УНІАН. З 1 квітня в ЄС починає працювати нова електронна система контролю за рухом підакцизних товарів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, нова система, що замінить чинну “паперову” систему, має зменшити адміністративні бар’єри для тредйерів, спростити процедури оформлення та покращити моніторинг за сплатою акцизів на такі товари, як алкоголь, тютюнові вироби та енергетичні ресурси.

Згідно із законодавством ЄС, акцизи на алкоголь, тютюнові вироби та енергетичні ресурси мають сплачуватися в пункті призначення цих товарів. Для забезпечення повноцінної сплати акцизних зборів, в ЄС існує система контролю за рухом товарів, акцизи за які ще не сплачені. До останнього часу постачальник таких товарів мав оформлювати спеціальний супроводжувальний адміністративний документ, що додавався до партії товару.

Починаючи з 1 квітня паперовий документ може бути замінений електронним супроводжуючим документом, який пересилатиметься в електронному вигляді покупцю підакцизних товарів. При отриманні вантажів, покупець одразу ж отримуватиме рахунок на сплату акцизних зборів.

Єврокомісія зазначає, що нова електронна система дасть можливість більш якісно відстежувати рух підакцизних товарів і більш ефективно протидіяти можливим шахрайствам зі сплати акцизів.

Країни-члени ЄС мають можливість поступово приєднуватися до системи до 1 січня 2011 року.

За оцінками Єврокомісії, щорічно близько 100 тисяч трейдерів оформлюють близько 4,5 млн. накладних на підакцизні товари.