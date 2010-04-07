Корабель ”Славутич” відбув для участі в ”BlackSeaFor”

Севастополь. 7 квітня. УНІАН. Корабель управління «Славутич» Військово-морських сил України сьогодні вирушає із Севастополя і візьме курс на турецький порт Ереглі для участі у квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва «BLАCKSEAFOR».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час активації кораблі ВМС країн Чорного моря - фрегат «Верни» (Болгарія), великий десантний корабель «Цезарь Куников» (Російська Федерація), корвет «Мачеларіу» (Румунія), фрегат «Йилдирим» (Туреччина) і корабель управління «Славутич» (Україна) - відвідають порти Ереглі (9-12 квітня), Варна (16-19 квітня) та Констанца (23-27 квітня).

На переходах морем кораблі з’єднання проведуть навчання з протиповітряної оборони, боротьби за живучість корабля, плавання в ордерах, надання допомоги людині, що опинилася за бортом, буксировки пошкодженого судна, відбиття ударів швидкохідних малорозмірних цілей, бою з надводним кораблем противника, моніторингу цивільного судноплавства і навігаційного орієнтування.

Командувачем військово-морського з’єднання нинішньої активації є командир військово-морської бази Варна ВМС Болгарії контр-адмірал Румен НІКОЛОВ.

Крім того, до похідного штабу з’єднання від України увійде представник ВМС України капітан-лейтенант Юрій ПАВЛОВ, а до Центру оперативного контролю Чорноморської групи військово-морського співробітництва «BLАCKSEAFOR» - капітан 3-го рангу Олександр СУХАЧОВ.

«Славутич» бере участь в активаціях Чорноморської групи військово-морського співробітництва «BLАCKSEAFOR» уже увосьме.

Довідка УНІАН. Чорноморська група військово-морського співробітництва «BLАCKSEAFOR» була створена з метою зміцнення дружби, добрих взаємин і довіри серед держав Чорноморського басейну, а також для підтримки миру і стабільності шляхом підвищення співробітництва і сумісності військово-морських сил. Завданнями багатонаціонального військово-морського з’єднання за викликом є пошуково-рятувальні операції, гуманітарні операції, протимінні операції, операції із захисту навколишнього середовища, здійснення візитів доброї волі.

З`єднання «BLАCKSEAFOR» може також долучатися до операцій під мандатом ООН та ОБСЄ, за умови, коли учасники «BLАCKSEAFOR» дійшли на це згоди.

Командувач «BLАCKSEAFOR» призначається терміном на один рік. Ця посада підлягає ротації (за алфавітним порядком) щорічно. Командувачу «BLАCKSEAFOR» підпорядковується міжнародний штаб, до якого входять офіцери від країн-учасниць. У серпні поточного року командування з’єднанням приймає Румунія.