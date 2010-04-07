В Україну їде директор військового штабу НАТО

Київ. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні в Україну з триденним візитом прибуває делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з директором Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Джо ГОДДЕРІЖЕМ (P.J.M. Godderij).

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у рамках візиту 8 квітня у Києві відбудуться штабні переговори між делегацією Міжнародного військового штабу НАТО та українською військовою делегацією, яку очолюватиме заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО.

У ході переговорів сторони планують обмінятися думками стосовно ключових аспектів і майбутніх перспектив військової співпраці між Україною і НАТО. Також І.КАБАНЕНКО та Дж.ГОДДЕРІЖ обговорять можливі шляхи покращання співпраці та підвищення оперативних спроможностей Збройних Сил України.

По завершенні переговорів директор Дж.ГОДДЕРІЖ здійснить візит ввічливості до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Івана СВИДИ.

Цього ж дня представники делегації Міжнародного військового штабу НАТО планують відвідати та ознайомитися з роботою Ситуаційного центру Головного командного центру Збройних Сил України та Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України.

9 квітня запланована двостороння зустріч директора Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенанта з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

Також Дж.ГОДДЕРІЖ планує відвідати у Києві Національний університет оборони України, де ознайомиться з роботою Центру імітаційного моделювання та Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності.