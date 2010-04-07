Бельгійські залізниці не інвестуватимуть у доступ до Інтернету в поїздах

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Бельгійська залізниця відмовилася від планів розвитку доступу до Інтернет в поїздах.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське інформаційне агентство Belga з посиланням на речника бельгійських залізниць SNCB.

“Дослідження ринку, проведене в 2008 році, продемонструвало, що для пасажира, який подорожує у справах, доступ до мережі Інтернет є другорядною потребою”, - цитує агентство слова речника.

Крім того, представник SNCB зауважив, що все більше людей мають пристрої, які дають можливість приєднуватися до мережі Інтернет без того, щоб створювати спеціальну інфраструктуру на залізницях.

Агентство зазначає, що ця стратегія суттєво відрізняється від стратегій залізниць в сусідніх Німеччині та Нідерландах. Так, у Німеччині вже всі поїзди типу intercity обладнані для приєднання до мережі Інтернет.

У Нідерландах 5 квітня відправився у подорож перший поїзд класу intercity, обладнаний для надання послуг Інтернету, які в цій країні поки надаються безкоштовно. Загалом, до 2013 року всі голандські поїзди цього класу будуть обладнані необхідним устаткуванням, а загальна вартість інвестицій в таке обладнання становить 15 млн. євро.

Зараз в Бельгії доступ до мережі Інтернет пропонується лише у швидкісних поїздах Thalys. Цей доступ безкоштовний для пасажирів першого класу, і платний – для пасажирів другого класу.