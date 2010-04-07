Клюєв бачить Казахстан і Туркменістан у газовому консорціумі

Київ. 7 квітня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ не виключає, що в перспективі може бути розглянуто питання про участь Казахстану й Туркменістану в міжнародному газотранспортному консорціумі для управління українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

При цьому А.КЛЮЄВ підкреслив, що на даний момент це питання поки не обговорюється.

«Поки це питання не обговорювалося… Але все може бути, все залежить від того, наскільки сторони домовляться», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. перший віце-прем`єр-міністр України А.КЛЮЄВ заявив, що уряд ініціює створення тристороннього консорціуму України, Росії та Євросоюзу та подальшу передачу української газотранспортної системи в концесію.

Ця теза також була однією з передвиборних обіцянок кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.