Єврокомісія не отримувала пропозицій про газовий консорціум

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Єврокомісія поки не отримувала конкретних пропозицій від України щодо створення тристороннього газового консорціуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ.

“Наскільки мені відомо, ніяких спеціальних пропозицій з цього питання до Комісії не надходило”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що питання створення консорціуму час від часу обговорюється в тому числі в рамках питання про модернізацію української ГТС. Водночас, за його словами, Комісія на сьогодні немає ніяких деталей щодо можливого створення такого консорціуму.

Як повідомляв УНІАН, новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне створити тристоронній газотранспортний консорціум за участю компаній з Росії, України та Європи для забезпечення управління українською газотранспортною системою та стабільного постачання газу.