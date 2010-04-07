Польща витратить 800 млн. євро на нові потяги

Варшава. 7 квітня. УНІАН. У Польщі на закупівлю потягів і вагонів у найближчі два роки планується витратити понад 800 млн. євро.

За даними PL2012, нові потяги будуть введені в експлуатацію до початку фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Державна компанія PKP InterCity планує закупити швидкісні потяги, які зможуть їздити із швидкістю близько 200 км на годину, на трасу Варшава-Гданськ.

Завдяки ремонту колій і запуску нових потягів із Кракова на сході Польщі до узбережжя Балтійського моря, де розташований Гданськ, можна буде доїхати за 5 годин.

При цьому 200 млн. євро надасть Європейський Союз, і стільки ж буде залучено у вигляді кредитів європейських фінансових інституцій.

Компанія Przewozy Regionalne планує закупити 70 нових електричних потягів для обслуговування регіональних сполучень вартістю понад 330 млн. євро.

Перші електропотяги будуть введені в експлуатацію на початку 2011 року. Їхню закупівлю буде профінансовано також за рахунок допомоги Євросоюзу, кредитів і коштів органів місцевого самоврядування.

До Євро-2012 16 нових електричок вартістю майже 80 млн. євро планує придбати варшавський регіональний перевізник Koleje Mazowieckie.