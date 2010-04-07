Шеф дипломатії ЄС закликає Киргизстан до мирного врегулювання

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН закликає владу і опозицію Киргизстану до діалогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я закликаю обидві сторони продемонструвати стриманість та негайно відновити діалог між урядом та опозиційними силами для пошуку мирного вирішення”, - зазначається у заяві.

У документі шеф європейської дипломатії висловлює глибоку стурбованість останніми повідомленнями з Киргизстану щодо подій в Таласі та Бішкеку, які вже привели до людських жертв.

Крім того, К.ЕШТОН стурбована арештами лідерів опозиції, в тому числі колишнього прем’єр-міністра Алмазбека АТАМБАЄВА, колишнього спікера парламенту Омурбека ТЕКЕБАЄВА, Іси ОМУРКУЛОВА та Тейміра САРИЄВА, а також намаганнями влади обмежити свободу слова та свободу ЗМІ.

“Будь-який подальший розвиток цих драматичних подій має відбуватися у повазі до Конституції Киргизстану та в рамках законних процесів, у тому числі із забезпеченням права на захист арештованих осіб”, - наголошує К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок масових акцій протесту у Бішкеку було запроваджено надзвичайний стан. Працівники служб безпеки країни стріляли по демонстрантах, які вимагали відставки Президента Курманбека БАКИЄВА, звинувачуючи його в корупції, політичних переслідуваннях, обмеженні свободи слова і провалі соціальної політики.

Крім Бішкека протестними виступами охоплені й інші міста - Ош, Нарин, Талас і Токмок.