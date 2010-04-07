У лютому ціни промвиробників в ЄС зросли

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. У лютому 2010 року ціни промислових виробників зросли порівняно з січнем 2010 року на 0,1% в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2010 порівняно з лютим-2009 ціни виробників знизились на 0,5% в єврозоні, але зросли на 0,4% в ЄС-27.

У лютому-2010 порівняно з січнем-2010 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,1% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі – зросли на 0,1% в обох зонах. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,3% в обох зонах, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,1% в обох зонах, на товари короткочасного споживання – не змінилися в обох зонах. Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому-2010 порівняно з січнем-2010 зареєстровано в Литві (1,7%), Фінляндії (1,6%) та Швеції (1,4%). Найбільше зниження спостерігалося в Словаччині (-1,7%) та Чехії (-0,3%).

У лютому-2010 порівняно з лютим-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 0,6% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 0,9% в євро зоні, але зросли на 1,7% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 0,5% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 0,7% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,2% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27, капітальне майно подешевшало на 0,6% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

У лютому-2010 порівняно з лютим-2009 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване в Данії (7,2%), Греції (6,1%) та Фінляндії (4,3%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Латвії (-8,5%), Словаччині (-7,6%), Німеччині та Литві (по -3,1%),.

У січні-2010 порівняно з груднем-2009 ціни промислових виробників зросли на 0,7% в зоні євро та на 0,8% в ЄС-27.