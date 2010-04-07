У 4-му кварталі ВВП в єврозоні не змінився, в ЄС-27 зріс на 0,1%

Брюссель. 8 січня. УНІАН. За уточненими даними, в 4-му кварталі 2009 року ВВП не змінився в єврозоні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – зріс на 0,1% порівняно з третім кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з четвертим кварталом 2008 року, ВВП у четвертому кварталі 2009 року знизився на 2,2% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27.

В четвертому кварталі серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання ВВП порівняно з третім кварталом 2009 року зареєстровано в Естонії (2,5%), Словаччині (2,0%) та Польщі (1,2%).

В цілому в 2009 році ВВП в єврозоні знизився на 4,1%, в ЄС-27 – на 4,2% порівняно з 2008 роком.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, в 3 кварталі 2009 року ВВП зріс на 0,4% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27 порівняно з другим кварталом 2008 року.

В 2008 ВВП зріс на 0,6% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27.

В 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.