У Києві відкривається ”Французька весна”

Київ. 8 квітня. УНІАН. Завтра, 9 квітня, в Києві на Софійській площі відкриється щорічний культурний фестиваль ”Французька весна”. Триватиме він до 20 квітня.

Як повідомляє муніципальна газета “Хрещатик” (№49 (3680)), відкриє фестиваль циркова вистава ”Площа янголів”. Цьогоріч у небі літатимуть “янголи” - акробати циркових студій Марселя, які осипатимуть глядачів пташиним пір`ям. Цього ж вечора мешканцям столиці планують також показати відновлений символ міста, що колись прикрашав шпиль Святої Софії, - скульптуру архістратига Михаїла. За легендою, три крилаті постаті Михаїла тримають Небо і Благодать над Києвом. Дві з них відомі - на майдані Незалежності та на Михайлівському соборі. Третю постать покровителя міста, що з XVIII сторіччя вінчала шпиль Софії Київської, було втрачено 1930 року. Нині святиню відтворено за малюнками, що збереглися, в оригінальному розмірі - 2,8 метра. У вересні цю позолочену фігуру Михаїла встановлять на Південній вежі Софії Київської.

Передбачено, що для участі у фестивалі до Києва з власним проектом завітає французька акторка Жюльєт БІНОШ. Її проект “Jubilation” - це п`ять видатних кінокартин, що визначали її акторську кар`єру (”Рандеву”, ”Літній час”, ”Історія кохання”, ”Три кольори: синій”, ”Коханці з Нового мосту” та документальна стрічка ”Віч-на-віч з Жюльєт Біном”), а також виставка портретів “In-Eyes” - малюнки режисерів, зроблені акторкою, та присвячені їм поезії.

Крім того, шанувальники французької літератури в рамках фестивалю зможуть зустрітися з письменниками Жаном ТЕЛЕ (12 квітня, кав`ярня ”Азбука”) та Марюель БАРБЕРІ (19 квітня, книгарня ”Є”), а любителі візуального мистецтва побачать фотографії Тьєррі Ле ГУСА ”Амазонки” - спільний проект з дизайнером Пако РАБАНОМ (з 15 квітня у Brucie Collections) та роботи француженки Елізи БУЛАРАН у рамках мистецької ініціативи про жінок світу ”Жінки” (з 23 квітня у ”Худ граф”).

Сучасні стилі театрального і циркового мистецтва продемонструє вистава сучасного цирку ”Сп`янілий від рівноваги” Паскаля РУССО (Київський академічний театр юного глядача на Липках, 26 квітня) та сучасний танець ”Наші золоті тенета” компанії Сара ДЮКА (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, 17 квітня). Музичну складову фестивалю представлять французько-український концерт хорів ”На 4 вітрах” та ”Золоті ворота” (Будинок вчених, 20 квітня) та концерт музики бароко (Національний будинок органної та камерної музики України, 21 квітня).

Цьогорічний фестиваль допрем`єрних показів, що відбудеться 10-15 квітня у кінотеатрі ”Київ”, об`єднує тема родини. В рамках ”Довгої ночі короткого метра” презентують, зокрема, короткометражну стрічку Ніколя АНЖЕЛЯ ”Крокодил у Дніпрі”, зняту в Києві торік, а в культурно-освітньому центрі ”Майстер-клас” вже триває ретроспектива стрічок за участю французької акторки Міу-Міу.

Відкриття фестивалю відбудеться о 20.30.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль сучасної французької культури пройшов в Києві в 2004 р.