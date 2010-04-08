Азаров хоче до кінця року підписати угоду про асоціацію з ЄС

Київ. 8 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання на підписання з Європейським Союзом до кінця 2010 року Угоди про асоціацію, а також про зону вільної торгівлі. Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Швеція Карлом БІЛЬДТОМ.

Як повідомили УНІАН в департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, М.АЗАРОВ наголосив:«Для себе я ставлю завдання: до кінця року підписати з ЄС угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі». При цьому прем’єр-міністр України зауважив, що укладення угоди про асоціацію є першим важливим кроком на шляху інтеграції України в Європейський Союз, яка, за його словами, залежить насамперед від модернізації української економіки та здійснення реальних реформ.

На зустрічі обговорювалися питання економічної співпраці між Україною та Швецією у сфері енергетики, модернізації газотранспортної системи, а також питання візового режиму.

Міністр закордонних справ Королівства Швеція К.БІЛЬДТ висловив готовність до поглиблення двосторонньої співпраці та підтримки України на шляху економічної інтеграції в Європу. Він висловив сподівання, що всі питання, пов’язані з підготовкою та укладенням угод про асоціації та зону вільної торгівлі будуть успішно вирішені.