Україна все-таки не відмовиться від Болонської системи освіти

Москва. 9 квітня. УНІАН. Україна не збирається відмовлятися від Болонської системи, проте постарається зберегти конкурентні переваги своєї системи освіти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав у Москві на спільній прес-конференції з міністром освіти і науки Росії Андрієм ФУРСЕНКОМ.

«Ми не збираємося відмовлятися від Болонської системи. Ми хочемо наші зусилля, наші напрацювання, які є в України і Росії, синхронізувати і зробити так, щоб нашим навчальним закладам було простіше у навчальному процесі », - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він також повідомив, що для українського стандарту вищої освіти не можна встановлювати якусь верхню планку. «Я вважаю, що треба встановлювати тільки нижню планку, а далі кожен зростає так, як може», - сказав міністр.

У свою чергу, А.ФУРСЕНКО підтвердив, що Україна і Росія традиційно співпрацювали у питанні адаптації Болонської системи до існуючих систем освіти на усіх зустрічах міністрів країн Болонського процесу в 2004, 2005 і 2006 роках.

«Болонський процес - це той процес, у якому всі країни, в тому числі європейські, бачать певні дивацтва і складності», - сказав він.

Російський міністр повідомив, що багато питань ставлять представники технічних вишів Німеччини - наскільки Болонський процес відповідає традиціям інженерної освіти у Німеччині. Крім того, про це говорять і представники французьких технічних шкіл.

«Тому, коли ми говоримо про взаємодію, то ми повинні зрозуміти, як Болонський процес, реалізуючи головне завдання - збільшення конкурентоспроможності наших освіт - української і російської, при цьому не створює складнощів і не руйнує те, що є нашою конкурентною перевагою», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Він повідомив, що ці питання він регулярно обговорює з колегами-міністрами з Великої Британії, Франції та Німеччини. «Але враховуючи, що коріння нашої освіти з Україною більш спільне, то вважаю, що співпраця з Україною може бути більш ефективною і дати великі результати», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Д.ТАБАЧНИК також додав, що невдоволення Болонської системою висловлюють і творчі виші.