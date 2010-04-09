Європейці не знають про негативні наслідки зловживання антибіотиками

Брюссель. 9 квітня. УІНАН. Лише 37% європейців знають про негативні результати надмірного споживання антибіотиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати дослідження, проведеного на замовлення Єврокомісії.

Згідно з результатами, 40% респондентів заявили, що вживали антибіотики протягом останнього року, при цьому третина з них – для протидії грипу чи застуді.

Для 95% респондентів з тих, хто вживав антибіотики протягом останнього року, вони були виписані лікарем.

Результати дослідження також свідчать про те, що 53% респондентів помилково вважають, що антибіотики знищують вірус, хоча насправді антибіотик призначені для знищення мікроорганізмів, або зменшення їх розповсюдження. Згідно з дослідженням, думка про те, що антибіотики знищують віруси найбільше розповсюджена серед молоді від 15 до 24 років.

Дослідження було проведено групою компаній TNS Opinion & Social на замовлення Єврокомісії з 13 листопада по 9 грудня 2009 року в усіх країнах-членах ЄС. В ході дослідження було опитано 26 761 респондент у віці старше 15 років. Похибка вибірки становить від 1,9% до 3,1%.