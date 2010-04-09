В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я та політики захисту прав споживачів Джона Даллі

В ході прес-конференції комісар представить щорічну доповідь агентства з безпеки непродовольчих товарів Rapex за 2009 рік. Систем швидкого попередження Rapex працює в 27-ми країнах-членах ЄС та трьох країнах, що мають угоди про вільну торгівлю з ЄС: Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Ця система допомагає швидко виявляти та попереджати усі-країни учасниці про виявлені небезпечні товари на ринку.

Дата події: 15 квітня. 2010 року. Час початку: 12:30.