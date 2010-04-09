В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань розвитку Андріса Пібалгса
18:25, 09 квітня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить план дій щодо досягнення цілей розвитку тисячоліття. Цей план, зокрема, передбачатиме пропозиції щодо прискорення виконання зобов’язань країнами-членами ЄС в рамках Програми розвитку тисячоліття до 2015 року.
Дата події: 21 квітня. 2010 року. Час початку: 11:30.
Час початку: 11:30.
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