В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань розвитку Андріса Пібалгса

В ході прес-конференції комісар представить план дій щодо досягнення цілей розвитку тисячоліття. Цей план, зокрема, передбачатиме пропозиції щодо прискорення виконання зобов’язань країнами-членами ЄС в рамках Програми розвитку тисячоліття до 2015 року.

Дата події: 21 квітня. 2010 року. Час початку: 11:30.