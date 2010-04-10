Під Смоленськом розбився літак Президента Польщі

Варшава. 10 квітня. УНІАН. Літак, на борту якого перебував Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, розбився поблизу військового аеропорту біля російського міста Смоленськ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, літак розбився під час заходження на посадку.

На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб, повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.

"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.

Як повідомили УНІАН в слідчому комітеті при прокуратурі РФ, на місце події виїхала слідчо-оперативна група слідчого управління Слідчого комітету із Смоленської області і міжрегіонального слідчого управління на транспорті. Розпочато первинні слідчі дії. Відомості про загиблих і постраждалих уточнюються.

Водночас, за даними польського телеканалу TVN24, на борту літака, окрім Президента і його дружини, були голова Національного банку Польщі Славомір СКШІПЕК, заступник міністра закордонних справ Анджей КРЕМЕР, керівник Інституту Національної пам`яті Януш КУРТІКА і ряд інших високих посадовців.

У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив. Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.