Генсек НАТО висловив співчуття у зв`язку із загибеллю Качинського

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Анлерс Фог РАСМУССЕН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО в результаті падіння літака під Смоленськом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі НАТО.

“Від імені НАТО та себе особисто я висловлюю мої найбільш глибокі співчуття народу Польщі та родинам Президента Л.КАЧИНСЬКОГО і всіх, хто загинув в цій жахливій катастрофі”, - зазначається у заяві А.Ф.РАСМУССЕНА.

“Це трагедія для них і для Польщі. Я подумки з ними сьогодні”, - додав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.