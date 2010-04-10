Баррозу висловив співчуття Польщі у зв`язку із загибеллю Качинського

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ висловив співчуття у зв’язку із трагедією з літаком Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО, який розбився сьогодні поблизу російського Смоленська.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Я висловлюю мої глибокі співчуття Польщі у зв’язку із загибеллю Президента КАЧИНСЬКОГО, його дружини та всіх тих, хто були з ними в результаті таких трагічних подій, що сталися по дорозі для відзначення 70-річчя вбивств у Катині”, - зазначається у заяві Президента Єврокомісії.

Ж.БАРРЗУ відзначив, що дуже тісно співпрацював з польським Президентом і поважав в ньому відданого патріота Польщі, який водночас, був відданий Європейському Союзу та цінностям свободи і солідарності.

“Єврокомісія приєднується до мене в цей момент, висловлюючи симпатію і шану”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.