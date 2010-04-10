Президент Європарламенту та шеф дипломатії ЄС висловили співчуття Польщі

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК та шеф дипломатії ЄС Кетрін ЕШТОН висловив співчуття у зв’язку із падінням літака Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службах високопосадовців.

“Це катастрофа, яку неможливо уявити в Європі. Європа зазнала великої втрати. Польща переживає трагедії. Яку неможливо описати. Ніколи раніше в Європі не ставалося так, щоб стільки високопосадових осіб, демократично обраних народом, гинули в катастрофі”, - наголосив Президент Європарламенту у своїй заяві.

Він зазначив, що вони разом працювали з Л.КАЧИНСЬКИМ ще з часів становлення польського опозиційного руху “Солідарність”, а також пізніше, в польському уряді.

У свою чергу К.ЕШТОН провела сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радиславом СІКОРСЬКИМ, в ході якої висловила свої співчуття польському народу та родинам загиблих.

“Я хотіла би передати мої найщиріші співчуття народу Польщі та висловити свою солідарність з вами в цей важкий і сумний час”, - заявила К.ЕШТОН.

В прес-службі К.ЕШТОН також повідомили, що у зв’язку з авіатрагедією та на прохання польської влади візит К.ЕШТОН до Варшави, запланований на 12 квітня, відкладений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.