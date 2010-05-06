Україна приєднується до ”Єврогазу”

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Україна розпочала процес вступу до „Єврогазу”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у представництві України при ЄС, сьогодні в рамках зустрічі Міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з Генеральним секретарем асоціації „Єврогаз” Жан-Марі ДЕВОСОМ, українській НАК „Нафтогаз-Україна” було запропоновано стати асоційованим членом асоціації та передано відповідні установчі документи.

Українська сторона позитивно розглянула пропозицію, що є початком процесу набуття НАК „Нафтогаз-Україна” асоційованого членства в „Єврогазі”.

„Єврогаз” - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами „Єврогазу” є 49 газових компаній та асоціації з 27 країн Європи, зокрема BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.